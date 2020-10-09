Ryan Babel: 'Geçmişi değiştiremem'

"MAALESEF GEÇMİŞİ DEĞİŞTİREMEM"

'ın Hollandalı oyuncusu, milli takım kampında konuştu ve eleştirilere de cevap verdi.Geçen sezon Ajax'taki kısa dönemine değinen Babel, "Eğer son maçın iyi değilse, 10 maç iyi olsan da bir şey yapamazsın. Hollanda'da futbol böyle analiz ediliyor. Şu anda futboldaki fotoğraf bu. Geçen sezon Ajax'ta işler benim için iyi gitmedi, maalesef olmadı. Kısa bir dönemdi ve yarım sezon bile oynayamadım. Sonra bu üzerime yapıştı ve artık sanırım böyle değerlendirileceğim. Ancak tekrar kendimi gösterdiğimde, garip şeyler olmasını beklemiyorum." dedi.Eleştirilere aldırmadığını belirten tecrübeli isim, "Ben sadece kendime odaklanmalıyım.Şu anda iyiyim, tekrar eski formuma dönüş yolundayım ve kendime güveniyorum." ifadelerini kullandı.Hollanda'nın EURO 2020 kadrosunda olacağını da belirten Babel, "Eğer gerçekten hak edersem, orada olacağım, endişem yok." dedi.