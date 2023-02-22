Rummenigge: 'Maradona hala Messi'den daha iyi'

Alman efsane futbolcu Karl-Heinz Rummenigge, Arjantinli iki yıldız Lionel Messi ve Diego Maradona'yı karşılaştırdı.



Rummenigge yaptığı açıklamada, "Maradona ve Messi iki farklı oyuncu. Diego sahada kabul edilemez bir muameleye maruz kaldı. Rakipler onu sürekli yendi." dedi.



Alman efsane ayrıca, "Messi, kurallar ve hakemler tarafından korundu. Dokunulduğunda hemen bir faul çalınır. Teknik niteliklerini tartışmıyorum, o tartışmasız bir şampiyon ama benim için Maradona tarihin en iyisi olamaya devam ediyor." şeklinde konuştu.





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