Rummenigge: "Maradona hala Messi'den daha iyi"

Alman efsane futbolcu Karl-Heinz Rummenigge, Diego Maradona'nın Lionel Messi'den daha iyi olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Rummenigge: 'Maradona hala Messi'den daha iyi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Şubat 2023 16:44
Alman efsane futbolcu Karl-Heinz Rummenigge, Arjantinli iki yıldız Lionel Messi ve Diego Maradona'yı karşılaştırdı.

Rummenigge yaptığı açıklamada, "Maradona ve Messi iki farklı oyuncu. Diego sahada kabul edilemez bir muameleye maruz kaldı. Rakipler onu sürekli yendi." dedi.

Alman efsane ayrıca, "Messi, kurallar ve hakemler tarafından korundu. Dokunulduğunda hemen bir faul çalınır. Teknik niteliklerini tartışmıyorum, o tartışmasız bir şampiyon ama benim için Maradona tarihin en iyisi olamaya devam ediyor." şeklinde konuştu.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SPORX ÖNERİYOR
www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ