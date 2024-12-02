Ruben Amorim '1 numara'ya yazdı: Kenan Yıldız

Ruben Amorim'i göreve getiren Manchester United, Kenan Yıldız'ı transfer listesinin 1 numarasına yazdı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Ruben Amorim '1 numara'ya yazdı: Kenan Yıldız
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02 Aralık 2024 20:48
Son güncelleme 02 Aralık 2024 20:50
Premier Lig'de inişli çıkışlı bir sezon geçiren Manchester United, yeni teknik direktörü Ruben Amorim'le üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Ara transfer ve gelecek sezonun planlamasını da Amorim ile birlikte sürdüren Manchester United'ın son transfer döneminde Juventus forması giyen Kenan Yıldız'la ilgilendiği belirtildi.

Sky Sports'ta yer alan haberde Manchester United'ın geçtiğimiz yaz Kenan Yıldız'ı yakından takip ettiği belirtildi.

19 yaşındaki futbolcunun transfer listesinde en üstte yazan isim olduğu aktarıldı.

KENAN JUVENTUS'TA MUTLU

Manchester United'ın ilgisine rağmen Kenan Yıldız'ın takımda kalmak istediği ve Juventus'tan ayrılmayı düşünmediği ifade edildi.

Kenan Yıldız'ın kulüpte kendini çok rahat hissettiğine dikkat çekilirken gelecek yaz transfer döneminde de ayrılığı düşünmediği belirtildi.

KONTRATINI YENİ UZATTI

Futbol kariyerine Almanya'da başlayan, sonrasında 2022'de Juventus'un altyapısına transfer olan Kenan Yıldız, 2023/24 sezonunda A takıma yükseldi. Milli futbolcu, bu yaz kulübüyle olan sözleşmesini 2029'a kadar uzattı.

19 MAÇTA 7 GOLLÜK KATKI

Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla 19 maçta süre aldı. 19 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol ve 3 asist kaydetti. 

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