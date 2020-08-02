Rooney: 'Sir Alex yüzünden Barça'ya kaybettik'

Wayne Rooney, Manchester United'ın efsanevi menajeri Sir Alex Ferguson'ın 2011 Şampiyonlar Ligi finalinde Barcelona'ya karşı yanlış taktikle maça çıktığını ve bu nedenle 3-1 yenildiklerini söyledi.



Wayne Rooney, Sunday Times'a verdiği röportajda, "Guardiola'nın Barcelona'sına karşı iki Şampiyonlar Ligi finali kaybettik. Sir Alex Ferguson, her iki maçta da önde yoğun pres yapmamızı istedi. Resmen intihar gibi taktik hazırladı. 2011 Şampiyonlar Ligi finali öncesindeki taktik toplantısında, "Biz Manchester United'ız. Hücum oynayacağız. Bu kulübün kültürü budur." demişti. Ben de içimden, "Emin misin?" demiştim." ifadelerini kullandı.



"BİZİ ABANDONE ETMİŞLERDİ"



İngiliz futbolcu, "Tüm oyuncular geride beklememiz gerektiğini ve kontrataklarla fırsat kovalamamız gerektiğini biliyordu. Tamamen yanlış bir yaklaşımdı. 2008'de Barça'ya karşı yarı finalde geride bekleyerek başarıya ulaşmıştık. Ancak, iki yarı final maçında da bizi abandone etmişlerdi. Doğru, kulübün kültüründe hücum etmek var ama o maçta ileride pres yaparak kaybettik." diyerek sözlerini sürdürdü.



"YETER ARTIK, TOP ÇEVİRİP DURMAYIN"



Rooney, maç içerisinde Xavi ile arasında geçen sohbeti hatırladığını belirterek, "Henüz 10 dakika geçmişti. Xavi'ye giderek, 'Yeter artık. Topu çevirip durmayın. Kazandınız.' dedim. Bizi tamamen oyunun dışına itmişlerdi." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



