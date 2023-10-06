Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 9. hafta karşılaşmasında Al Nassr ile Abha karşı karşıya geldi. Al Awal Park at King Saud Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.
Al Nassr'ın golleri 3. dakikada Otavio, 28 dakikada Anderson Talisca'dan gelirken, Abha'nın golleri 36. dakikada penaltı vuruşuyla Saad Bguir ve 90+2'nci dakikada Karl Toko Ekambi'den geldi.
Arka arkaya 6 lig maçında gol atan Cristiano Ronaldo, bu karşılaşmada gol atamadı.
Bu sonuçla birlikte Al Nassr 19, Abha 7 puana yükseldi.
Al Nassr, ligin önümüzdeki haftasında sahasında Damac FC'yi ağırlayacak. Abha ise deplasmanda Al Fateh ile karşılaşacak.
Al Nassr'ın golleri 3. dakikada Otavio, 28 dakikada Anderson Talisca'dan gelirken, Abha'nın golleri 36. dakikada penaltı vuruşuyla Saad Bguir ve 90+2'nci dakikada Karl Toko Ekambi'den geldi.
Arka arkaya 6 lig maçında gol atan Cristiano Ronaldo, bu karşılaşmada gol atamadı.
Bu sonuçla birlikte Al Nassr 19, Abha 7 puana yükseldi.
Al Nassr, ligin önümüzdeki haftasında sahasında Damac FC'yi ağırlayacak. Abha ise deplasmanda Al Fateh ile karşılaşacak.