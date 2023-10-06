Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 9. hafta karşılaşmasında Al Nassr ile Abha karşı karşıya geldi. Al Awal Park at King Saud Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.



Al Nassr'ın golleri 3. dakikada Otavio, 28 dakikada Anderson Talisca'dan gelirken, Abha'nın golleri 36. dakikada penaltı vuruşuyla Saad Bguir ve 90+2'nci dakikada Karl Toko Ekambi'den geldi.



Arka arkaya 6 lig maçında gol atan Cristiano Ronaldo, bu karşılaşmada gol atamadı.



Bu sonuçla birlikte Al Nassr 19, Abha 7 puana yükseldi.



Al Nassr, ligin önümüzdeki haftasında sahasında Damac FC'yi ağırlayacak. Abha ise deplasmanda Al Fateh ile karşılaşacak.



