Ronaldolu Al Nassr, 90+2'de yıkıldı!

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 9. hafta karşılaşmasında Al Nassr, Abha ile 2-2 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Ronaldolu Al Nassr, 90+2'de yıkıldı!
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06 Ekim 2023 19:57
Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 9. hafta karşılaşmasında Al Nassr ile Abha karşı karşıya geldi. Al Awal Park at King Saud Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Al Nassr'ın golleri 3. dakikada Otavio, 28 dakikada Anderson Talisca'dan gelirken, Abha'nın golleri 36. dakikada penaltı vuruşuyla Saad Bguir ve 90+2'nci dakikada Karl Toko Ekambi'den geldi.

Arka arkaya 6 lig maçında gol atan Cristiano Ronaldo, bu karşılaşmada gol atamadı.

Bu sonuçla birlikte Al Nassr 19, Abha 7 puana yükseldi.

Al Nassr, ligin önümüzdeki haftasında sahasında Damac FC'yi ağırlayacak. Abha ise deplasmanda Al Fateh ile karşılaşacak.

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