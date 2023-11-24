Suudi Arabistan Pro Ligi 14. hafta maçında Al Nassr ile Al Akhdoud karşı karşıya geldi. Al Awal Park at King Saud University Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Al Nassr 3-0 kazandı.
Al Nassr'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Sami Al Naji, 77 ve 80. dakikalarda Cristiano Ronaldo kaydetti.
Cristiano Ronaldo bu gollerle birlikte Al Nassr formasıyla bu sezonki gol sayısını 18'e çıkardı.
Bu sonuçla birlikte puanını 34'e yükselten Al Nassr, lider Al Hilal'i takibini sürdürdü. Al Akhdoud 10 puanla ligin son sıralarına demir attı.
Önümüzdeki maç haftasında Al Nassr, lider Al Hilal'e konuk olacak. Al Akhdoud ise sahasında Al Ettifaq'ı ağırlayacak.
Al Nassr'a galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Sami Al Naji, 77 ve 80. dakikalarda Cristiano Ronaldo kaydetti.
Cristiano Ronaldo bu gollerle birlikte Al Nassr formasıyla bu sezonki gol sayısını 18'e çıkardı.
Bu sonuçla birlikte puanını 34'e yükselten Al Nassr, lider Al Hilal'i takibini sürdürdü. Al Akhdoud 10 puanla ligin son sıralarına demir attı.
Önümüzdeki maç haftasında Al Nassr, lider Al Hilal'e konuk olacak. Al Akhdoud ise sahasında Al Ettifaq'ı ağırlayacak.
🥶Ne yaptın sen Ronaldo!pic.twitter.com/gA1kaVhuwB
— Sporxtv (@sporxtv) November 24, 2023
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