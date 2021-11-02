Ronaldo: 'Manchester'a kupa kazanmak için döndüm'

Manchester United'a yaz transfer döneminde geri dönen Cristiano Ronaldo, İngiltere'ye kupa kazanmak için döndüğünü söyledi.



"EN ÖNEMLİ ŞEY KUPA KAZANMAK"





Futboldaki en önemli şeyin kupalar olduğunu söyleyen Ronaldo, "Buraya kulübün kupa kazanmasına yardımcı olmak için geri döndüm, tatil için değil." dedi.



"BÜYÜK HEDEFLER KOYMAMIZ GEREKİYOR





Manchester United için oynamanın sorumluluk hissettirdiğini söyleyen Portekizli yıldız, "Pozitif düşünmeli ve inanmalıyız. Bu kulüp için oynadığınız zaman, bu sorumluluk sahibi olduğunuzu hissettiriyor. Manchester United'da oynadığınızda kazanmak gerektiğini anlamalısınız ya da büyük bir profesyonel olmalısınız. Fedakarlık yapmanız gerekiyorsa, yapmalısınız. Bana göre, bunlar olmadan bir şey kazanamazsınız" ifadelerini kullandı.



Takımın potansiyeli olduğunu söyleyen 36 yaşındaki futbolcu, "Potansiyelimiz ve iyi oyuncularımız var. Büyük hedefler koymamız gerekiyor" şeklinde konuştu.





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