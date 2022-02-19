Ronaldo için 3 ekip devrede!

Manchester United'da ikinci dönemi şu ana kadar beklediği gibi geçmeyen ve geleceği belirsiz olan Cristiano Ronaldo ile Avrupa'dan 3 ekibin ilgilendiği ifade edildi.



The Sun'da yer alan habere göre; Paris Saint-Germain, Bayern Münih ve Roma'nın Portekizli yıldızın transferiyle ilgilendikleri aktarıldı.



İngiliz basının haberinde 36 yaşındaki yıldızın, sadece Şampiyonlar Ligi'ne kalınırsa takımda kalacağı belirtilirken, Ronaldo'nun bazı takım arkadaşlarının performansını yetersiz bulduğu ve endişe duyduğu kaydedildi.



Medyada ayrıca Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes'in de takımdaki durum nedeniyle, futbol direktörü Richard Arnold ile bir görüşme gerçekleştirdiğini yazdı.



Öte yandan haberde bir kaynağa dayandırılarak yer alan ifadeler ise şu şekilde: "Ronaldo, geleceği için gerçekten çok üzgün. Manchester United'da kupa kazanmaktan başka bir şey istemezdi ancak şu an bu mümkün görünmüyor. Ronaldo, kariyerinin son birkaç yılını orta sıralar için geçirmek istemiyor. Bazı büyük kulüpler de şimdiden bu durumu izliyor"





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