Ronaldo, federasyon başkanlığına aday!

Brezilya futbolunun efsane isimlerinden Ronaldo Nazario, federasyon başkanlığına aday olmaya hazırlanıyor.



48 yaşındaki futbol adamı, Mart 2026'da federasyonda yapılacak seçimde, gerekli koşulları sağlayabilirse başkan adayı olacak.



Ronaldo'nun bu doğrultuda hazırlıklara başladığı ve Brezilya temsilcisi Cruzeiro'daki hisselerini sattığı belirtildi. Brezilyalı efsanenin ayrıca sahibi olduğu İspanyol ekibi Real Valladolid için de aynı işlemi yapacağı kaydedildi.



4 EYALET VE 4 KULÜP DESTEĞİNE İHTİYACI VAR



48 yaşındaki futbol adamının Brezilya Futbol Federasyonu'nun başına geçmesi çok da kolay görünmüyor. Ronaldo'nun aday olabilmesi için en az dört eyalet federasyonu ve dört kulübün desteğine ihtiyacı olacak.



"YÜZDE YÜZ HAZIRLIKLIYIM, HEYECANLIYIM"



Ronaldo, Mart 2025 ile Mart 2026 arasında yapılması gereken seçimlerde mevcut başkan Ednaldo Rodrigues'in yerine aday olmak istediğini duyurdu.



Eski oyuncu, Brezilya futbolunun paydaşlarını ikna edebilmek için bir kampanya kapsamında ülkeyi dolaşacağını söyledi.



Ronaldo adaylığıyla ilgili yaptığı açıklamada "Yüzde 100 hazırlıklıyım, heyecanlıyım, motiveyim ve yardım etmek isteyen birçok harika insan var. Federasyon ve kulüp yöneticileriyle konuşmak için Brezilya'nın her yerine seyahat etme olasılığı beni heyecanlandırıyor ve çok yakında yazacak harika bir hikayemiz olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



HAYALİ PEP GUARDIOLA



Ronaldo'nun milli takım teknik direktörlüğü için hedefinin ise Pep Guardiola olduğu belirtildi.



Brezilyalı futbol insanının, milli takımın 2026 Dünya Kupası'nda sergileyeceği olası olumsuz performans sonrası koltuğu Guardiola'ya emanet etmek istediği ifade edildi. Pep Guardiola'nın adı 2022 Dünya Kupası'nın ardından da Brezilya Milli Takımı ile anılmıştı.



