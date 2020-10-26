Ronaldinho'nun koronavirüs testi pozitif çıktı

Eski yıldız futbolcu Ronaldinho yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Ronaldinho'nun koronavirüs testi pozitif çıktı
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26 Ekim 2020 08:07
Brezilyalı efsane yıldız oyuncu Ronaldinho koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Yakın bir süre önce tutuklu olduğu Paraguay'dan ülkesine dönen Ronaldinho, sosyal medya aracılığıyla bir video paylaşarak koronavirüs testi yaptırdığını ve pozitif çıktığını duyurdu.

40 yaşındaki eski yıldız isim karantinada olduğunu da sözlerine ekledi.



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