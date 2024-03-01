Ronald Araujo için 90 milyon euro'luk gerçek!

Bayern Münih, Ronald Araujo için devre arası transfer döneminde toplam 90 milyon euro'luk bir teklif sundu. Barcelona, Bayern Münih'ten gelen transfer teklifini kabul etmedi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ronald Araujo için 90 milyon euro'luk gerçek!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Mart 2024 13:50
Barcelona forması giyen Ronald Araujo için önemli bir transfer gerçeği ortaya çıktı.

Bayern Münih'in devre arası transfer döneminde Barcelona'ya Araujo için iki kez teklif yaptığı ancak Katalan ekibinin bu teklifleri kabul etmediği belirtildi.

90 MİLYON EURO'LUK TEKLİFLERE RET

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Bayern Münih, 24 yaşındaki futbolcunun transferi için ilk etapta Barcelona'ya 70+20 milyon euro'luk bir teklif sundu. Barcelona bu teklifi geri çevirdi.

Bayern Münih'in bu teklifinin reddedilmesinin ardından bu kez 80+10 milyon euro'luk bir teklif gönderdiği ancak Barcelona'nın ikinci teklifi de kabul etmediği kaydedildi.

BARCELONA BIRAKMAK İSTEMİYOR

Barcelona'nın, Uruguaylı savunma oyuncusunu projesinin önemli bir parçası olarak gördüğü ve Araujo'ya gelecekte kaptanlık vermeyi düşündüğü aktarıldı.

YENİ SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ

Araujo'nun da Barcelona'da kalmak istediği ve genç futbolcunun menajerinin Katalan ekibinin sportif direktörü Deco ile yeni sözleşme için görüşme halinde olduğu öne sürüldü.

2020 yılından bu yana Barcelona'nın A takımında forma giyen Araujo'nun Katalan ekibiyle mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery