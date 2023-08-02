Eski NBA yıldızı Ron Artest'in geçmişte Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in fiziksel anlamda gözünü korkutan "tek oyuncu" olduğu iddia edildi.



ESPN'in NBA Today programının yakın tarihli bir bölümünde konuşan analist Brian Windhorst, artık Metta Sandiford-Artest olarak tanınan Artest'in sahada James'i fiziksel olarak korkutan çok az sayıdaki oyuncudan biri olma özelliğini taşıdığını söyledi:



"Ron Artest muhtemelen kariyeri boyunca LeBron James'i fiziksel olarak korkuttuğunu gördüğüm tek veya çok az oyuncudan biri."



İnatçı savunmasıyla tanınan Artest, 2004'te Yılın Savunmacısı ödülünü kazanmış, ek olarak birden fazla kez savunma beşlerine seçilerek tüm ligde kendisini bu alandaki en iyi oyunculardan biri olarak konumlandırmıştı.



