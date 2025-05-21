Romanya'dan ülkemize 2 madalya

ürkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Bacau kentindeki organizasyon, bireysel zamana karşı yarışlarla start aldı.
Elit erkekler kategorisinde Ahmet Örken, 33,7 kilometrelik parkurda, 19 yaş altı erkeklerde ise Ege Erülkü 25 kilometrelik parkurda finişi ikinci sırada geçerek gümüş madalyanın sahibi oldu.
Şampiyona, 22-23 Mayıs'ta yol yarışlarıyla tamamlanacak.
Elit erkekler kategorisinde Ahmet Örken, 33,7 kilometrelik parkurda, 19 yaş altı erkeklerde ise Ege Erülkü 25 kilometrelik parkurda finişi ikinci sırada geçerek gümüş madalyanın sahibi oldu.
Şampiyona, 22-23 Mayıs'ta yol yarışlarıyla tamamlanacak.
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