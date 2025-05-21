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Romanya'dan ülkemize 2 madalya

Milli bisikletçiler Ahmet Örken ve Ege Erülkü, Romanya'da devam eden 2025 Balkan Yol Şampiyonası'nda gümüş madalya elde etti.

calendar 21 Mayıs 2025 17:01 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2025 17:07
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Romanya'dan ülkemize 2 madalya
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ürkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Bacau kentindeki organizasyon, bireysel zamana karşı yarışlarla start aldı.

Elit erkekler kategorisinde Ahmet Örken, 33,7 kilometrelik parkurda, 19 yaş altı erkeklerde ise Ege Erülkü 25 kilometrelik parkurda finişi ikinci sırada geçerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Şampiyona, 22-23 Mayıs'ta yol yarışlarıyla tamamlanacak.


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