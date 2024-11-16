Romanya'da olay çıktı; Kosova sahadan çekildi

UEFA Uluslar Ligi C Ligi 2. Grup 5. maçında oynanan Romanya - Kosova maçının son anlarında büyük olaylar yaşandı.
Romanya'nın ev sahipliğinde Arena Nationala Stadyumu'nda oynanan maçın son anlarında skor 0-0 devam ederken oyuncular tartışmaya başladı.
Tartışmanın alevlenmesinin ardından Romanyalı taraftarlar "Sırbistan" tezahüratı yapmaya başladı ve bu gelişmenin üzerine Kosovalı futbolcular sahadan çekilerek direkt soyunma odasına gitti.
Bir süre sahada bekleyen hakem ekibinin de soyunma odasına gitmesi sonrası UEFA'nın aldığı kararla karşılaşmanın ertelendiği açıklandı.
Romanya'nın ev sahipliğinde Arena Nationala Stadyumu'nda oynanan maçın son anlarında skor 0-0 devam ederken oyuncular tartışmaya başladı.
Tartışmanın alevlenmesinin ardından Romanyalı taraftarlar "Sırbistan" tezahüratı yapmaya başladı ve bu gelişmenin üzerine Kosovalı futbolcular sahadan çekilerek direkt soyunma odasına gitti.
Bir süre sahada bekleyen hakem ekibinin de soyunma odasına gitmesi sonrası UEFA'nın aldığı kararla karşılaşmanın ertelendiği açıklandı.