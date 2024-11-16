Romanya'da olay çıktı; Kosova sahadan çekildi

Romanya - Kosova maçının son anlarında Kosovalı futbolcular soyunma odasına gitti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Romanya'da olay çıktı; Kosova sahadan çekildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Kasım 2024 01:13
UEFA Uluslar Ligi C Ligi 2. Grup 5. maçında oynanan Romanya - Kosova maçının son anlarında büyük olaylar yaşandı.

Romanya'nın ev sahipliğinde Arena Nationala Stadyumu'nda oynanan maçın son anlarında skor 0-0 devam ederken oyuncular tartışmaya başladı.

Tartışmanın alevlenmesinin ardından Romanyalı taraftarlar "Sırbistan" tezahüratı yapmaya başladı ve bu gelişmenin üzerine Kosovalı futbolcular sahadan çekilerek direkt soyunma odasına gitti.

Bir süre sahada bekleyen hakem ekibinin de soyunma odasına gitmesi sonrası UEFA'nın aldığı kararla karşılaşmanın ertelendiği açıklandı.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery