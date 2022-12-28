Romain Saiss'ten Regragui için açıklama

Beşiktaş'ın Faslı stoperi Romain Saiss, Fas Milli Takımı'nın Dünya Kupası'ndaki başarısı hakkında açıklamalarda bulundu.



RMC Sport yayınında çarpıcı açıklamalarda bulunan yıldız oyuncu, "Koç Regragui, Dünya Kupası öncesi benimle görüşmek için İstanbul'a geldi. Kısa sürede ortamı özümsedi, hazırlanmak için çok az zaman olduğunun herkes gibi o da farkındaydı. Kimse hile yapmadı, herkes emek verdi. Bu kaçınılmaz bir sonuç değildi. Herkes büyük işler yapmaya kararlı bir şekilde aynı yöne gidiyordu" dedi.



Fas formasıyla 2022 Dünya Kupası'nda 6 maça çıkan Romain Saiss, bu maçlarda 1 gol kaydetmişti.





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