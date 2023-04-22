Romain Saiss: 'Derbiyi kazanmak istiyoruz'

Beşiktaşlı futbolcu Romain Saiss, Ümraniyespor'u mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Romain Saiss yaptığı açıklamada, "Önemli bir maçtı. Trabzon beraberliği sonrası bu maç bizim için önemliydi. Beşiktaş'ta oynuyorsanız her maçı kazanmanız gerekiyor, bu gerçek. Zor maç olacağını biliyorduk. Küme düşmeme savaşı veren bir takımla oynadık bugün. 3 puan için mutluyuz. Derbi öncesi hazırlıklar için en iyi şekilde moral oldu. Tam olarak kusursuz değildik ama yine de 3 puan için sevinçliyiz." dedi.



Ayrıca, "Derbiyi kazanmak istiyoruz. Futbolda her maçı, rakip fark etmeksizin kazanmak için oynarsınız. Derbinin önemini biliyoruz. Evimizde özel ve kıymetli bir maç olacağız. Derbiyi kazanmayı çok istiyoruz. Böyle maçları kazanmak çok önemlidir. Hafta boyunca derbiye hazırlanacağız ve 3 puan kazanmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.





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