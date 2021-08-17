Roma, Trabzonspor maçı öncesi Tammy Abraham'ı transfer etti

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi Roma, Chelsea'den İngiliz santrfor Tammy Abraham'ı kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; asroma.com/
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Roma, Trabzonspor maçı öncesi Tammy Abraham'ı transfer etti
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17 Ağustos 2021 14:10
İtalya ekibi Roma, İngiltere'nin Chelsea takımından golcü futbolcu Tammy Abraham'ı renklerine bağladı.

Roma Kulübü, 23 yaşındaki Abraham'ın 40 milyon avro bonservis bedeliyle transfer edildiğini duyurdu. Yeni takımında 9 numaralı formayı giyecek Abraham ile Haziran 2026'ya kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Chelsea'nin altyapısında yetişen Nijerya asıllı santrfor, Bristol City, Swansea City ve Aston Villa'da kiralık olarak görev yapmıştı.

İngiltere Milli Takımı'nda 6 kez forma giyen Abraham, 82 maça çıkıp 30 gol kaydettiği Chelsea'de birer UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa zaferi yaşamıştı.

Öte yandan Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundaki rakibi Roma, Abraham'ı kadrosuna katarak Rui Patricio, Eldor Shomurodov ve Matias Vina'nın ardından dördüncü transferini gerçekleştirmiş oldu.


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