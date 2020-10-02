Roma, Real Madrid'den transfer yaptı

Roma, Real Madrid'in 23 yaşındaki golcüsü Borja Mayoral'i kiraladı. İtalyan ekibi, kiralama bedeli olarak 2 milyon avro ödeyecek.



Roma oyuncuyu 2 yıllığına kiralarken, ilk sezon sonunda 15 milyon avroluk satın alma opsiyonuna sahip olacak.



İtalyan devi, 2. sezon sonunda oyuncunun bonservisini almak isterse 20 milyon avro bedel ödemesi gerekecek.



Mayoral, geçtiğimiz sezonu Levante'de kiralık olarak geçirdi ve 36 maçta 9 gol-2 asistlik katkı sağladı.



