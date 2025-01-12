Roma, puanı 90'da kurtardı!

İtalya Serie A 20. hafta maçında Bologna, sahasında Roma ile karşılaştı. Renato Dall'Ara'da oynanan maç 2-2 sona erdi.
Roma, karşılaşmanın 58. dakikasında Saelemaekers ile 1-0 öne geçti. Bologna bu gole 61. dakikada Dallinga ile yanıt verdi. Ev sahibi ekip 65. dakikada penaltıdan Ferguson'un attığı golle 2-1 öne geçti. Roma 90. dakikada bulduğu golle skoru 2-2'ye getirdi. Maçta başka gol çıkmadı takımlar sahadan 1 puanla ayrıldı.
Bologna ligde oynadığı son 2 maçı kazanamadı. Roma ise yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.
Bu galibiyetle Bologna puanını 29'a çıkarırken, Roma 24 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Bologna, Monza'yı ağırlayacak. Roma ise Genoa ile sahasında karşılaşacak.
Roma, karşılaşmanın 58. dakikasında Saelemaekers ile 1-0 öne geçti. Bologna bu gole 61. dakikada Dallinga ile yanıt verdi. Ev sahibi ekip 65. dakikada penaltıdan Ferguson'un attığı golle 2-1 öne geçti. Roma 90. dakikada bulduğu golle skoru 2-2'ye getirdi. Maçta başka gol çıkmadı takımlar sahadan 1 puanla ayrıldı.
Bologna ligde oynadığı son 2 maçı kazanamadı. Roma ise yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.
Bu galibiyetle Bologna puanını 29'a çıkarırken, Roma 24 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki haftasında Bologna, Monza'yı ağırlayacak. Roma ise Genoa ile sahasında karşılaşacak.