Roma, puanı 90'da kurtardı!

İtalya Serie A 20. hafta maçında Bologna, sahasında Roma ile karşılaştı. Renato Dall'Ara'da oynanan maç 2-2 sona erdi.



Roma, karşılaşmanın 58. dakikasında Saelemaekers ile 1-0 öne geçti. Bologna bu gole 61. dakikada Dallinga ile yanıt verdi. Ev sahibi ekip 65. dakikada penaltıdan Ferguson'un attığı golle 2-1 öne geçti. Roma 90. dakikada bulduğu golle skoru 2-2'ye getirdi. Maçta başka gol çıkmadı takımlar sahadan 1 puanla ayrıldı.



Bologna ligde oynadığı son 2 maçı kazanamadı. Roma ise yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı.



Bu galibiyetle Bologna puanını 29'a çıkarırken, Roma 24 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki haftasında Bologna, Monza'yı ağırlayacak. Roma ise Genoa ile sahasında karşılaşacak.



