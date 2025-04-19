Roma, ligdeki 17 maçlık serisini sürdürdü!

İtalya Serie A'nın 33. haftasında Roma, Hellas Verona'yı 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Roma, ligdeki 17 maçlık serisini sürdürdü!
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19 Nisan 2025 23:37
İtalya Serie A'nın 33. haftasında Roma ile Hellas Verona karşı karşıya geldi.

Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede Roma, Hellas Verona'yı 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın tek golü 4. dakikada Eldor Shomurodov'dan geldi.

ZEKİ ÇELİK 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Roma'da forma giyen milli futbolcumuz Zeki Çelik, 90 dakika sahada kaldı.

MAÇIN ARDINDAN OLUŞAN DURUM

Bu sonuçla birlikte Roma, ligdeki yenilmezlik serisini 17 maça çıkararak puanını 57'ye yükseltti.

Hellas Verona ise galibiyet hasretini 4 maça çıkardı ve haftayı 32 puanla tamamladı.

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