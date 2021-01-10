Roma ile Inter'in zirve maçında kazanan çıkmadı

İtalya Serie A'nın 17. haftasında AS Roma ile Inter karşı karşıya geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Roma ile Inter'in zirve maçında kazanan çıkmadı
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10 Ocak 2021 16:27
İtalya Serie A'nın 17. haftasında AS Roma ile Inter karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Maçta Roma'nın golleri; 17. dakikada Pellegrini ve 86. dakikada Mancini'den geldi. Inter'in golleri ise 56. dakikada Skriniar ve 63. dakikada Hakimi'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Inter puanını 37 yaptı ve liderin 3 puan gerisinde 2. sırada yer aldı. Roma ise 34 puanla Inter'in arkasında 3. sırada yer aldı.

Roma, Serie A'nın 18. haftasında Roma derbisinde Lazio'ya konuk olacak. Inter ise aynı haftada Fiorentina'ya konuk olacak.

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Roma ile Inter'in son 6 lig maçında kazanan çıkmadı. İki takım arasındaki son maç da beraberlikle sonuçlandı.



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