Roma evinde tek golle güldü

İtalya Serie A'nın 29. hafta maçında Roma, sahasında Cagliari'yi 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Roma evinde tek golle güldü
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16 Mart 2025 20:19
İtalya Serie A'nın 29. hafta maçında Roma, Cagliari'yi konuk etti.

Olimpico Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip Roma 1-0 kazandı.

Roma'ya galibiyeti getiren tek golü 62.dakikada Artem Dovbyk kaydetti.

Milli futbolcu Zeki Çelik, sakatlğı sebebiyle maç kadrosuna dahil edilmedi.

Cagliari'ye karşı alınan galibiyetin ardından Roma, ligde yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı.

Bu galibiyetin ardından Roma, puanını 49'a yükseltti. Cagliari, 26 puanda kaldı.

İtalya Serie A'nın gelecek haftasında Roma, Lecce deplasmanına gidecek. Cagliari, Monza'yı konuk edecek.
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