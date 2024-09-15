Roma'dan sezona kötü başlangıç!

Roma, yeni sezonda galibiyet alamadı. Daniele De Rossi'nin ekibi, ligde 4 maçta 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Roma'dan sezona kötü başlangıç!
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15 Eylül 2024 16:42
İtalya Serie A takımlarından Roma, sezona oldukça kötü bir başlangıç yaptı.

Daniele De Rossi'nin ekibi, ligde oynadığı ilk 4 maçta galibiyet alamadı. Roma, söz konusu dört maçta 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Cagliari, Juventus ve Genoa ile berabere kalan Roma, Empoli'ye ise sahasında kaybetti.

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