Roma'dan sezona kötü başlangıç!

İtalya Serie A takımlarından Roma, sezona oldukça kötü bir başlangıç yaptı.
Daniele De Rossi'nin ekibi, ligde oynadığı ilk 4 maçta galibiyet alamadı. Roma, söz konusu dört maçta 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.
Cagliari, Juventus ve Genoa ile berabere kalan Roma, Empoli'ye ise sahasında kaybetti.
Daniele De Rossi'nin ekibi, ligde oynadığı ilk 4 maçta galibiyet alamadı. Roma, söz konusu dört maçta 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.
Cagliari, Juventus ve Genoa ile berabere kalan Roma, Empoli'ye ise sahasında kaybetti.
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