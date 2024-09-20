Roma'dan Nicola Zalewski kararı!

Galatasaray'a transferi gündeme gelen ancak anlaşma sağlanamayan Nicola Zalewski, Roma tarafından kadro dışı bırakılmıştı.



Gazzetta'da yer alan habere göre; İtalyan ekibi, genç oyuncuyu affetme kararı aldı.



JURIC'DEN SONRA AF ÇIKTI



Yaklaşık 15 gündür takımdan ayrı çalışan Polonyalı yıldız, De Rossi'nin vedası sonrası teknik direktör Ivan Juric'in gelmesiyle affedildi.



İtalyan ekibi, Polonyalı oyuncu ile sözleşme yenileme görüşmelerine de yeniden başlayacak.



22 yaşındaki Zalewski, bu sezon Roma formasıyla 3 kez sahaya çıktı.



