İtalya Serie A'da Roma, sahasında Monza ile karşı karşıya geldi. Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0'lık skorla kazandı.



Mücadelede Roma'ya galibiyeti getiren golleri 18 ve 32. dakikalarda Paulo Dybala ile 61. dakikada Roger attı. Arjantinli yıldız Dybala, bu gollerle Roma'da ilk kez fileleri havalandırmış oldu.



Roma'da milli futbolcumuz Zeki Çelik karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı. Yeni transfer Andrea Belotti ise karşılaşmanın 80. dakikasında Tammy Abraham yerine oyuna girdi.



Bu sonucun ardından Roma, 10 puana yükseldi. Monza'nın henüz ligde puanı bulunmuyor.



Ligin bir sonraki haftasında Roma, Udinese deplasmanına gidecek. Monza, Atalanta'yı sahasında ağırlayacak.





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