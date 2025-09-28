⚽Roma, Hellas Verona karşısında ikinci golü buldu. pic.twitter.com/rAy1M4TNVk



İtalya Serie A 5. haftasında Roma, sahasında Hellas Verona ile karşı karşıya geldi. Roma, Olimpico'daki maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Artem Dovbyk ve 79. dakikada Matias Soule attı.Roma'da Zeki Çelik, mücadelede 90 dakika forma giydi ve takımının attığı ilk golde asisti yapan isim oldu.Ev sahibi ekip Roma, bu sezon göreve başlayan teknik direktörü Gian Piero Gasperini ile 5 maçta 4. galibiyetinie elde etti.Bu sonucun ardından Roma, 12 puana yükseldi. Hellas Verona, 3 puanda kaldı.Roma, gelecek hafta Fiorentina deplasmanına gidecek. Hellas Verona, sahasında Sassuolo ile karşılaşacak.