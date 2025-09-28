28 Eylül
Fenerbahçe-Antalyaspor
20:00
28 Eylül
Konyaspor-Başakşehir
2-1
28 Eylül
Metz-Le Havre
0-0DA
28 Eylül
Lecce-Bologna
1-013'
28 Eylül
AC Milan-SSC Napoli
21:45
28 Eylül
Nice-Paris FC
1-1
28 Eylül
Angers-Brest
0-2DA
28 Eylül
Lille-Lyon
0-1DA
28 Eylül
NEC Nijmegen-Alkmaar
2-1
28 Eylül
Rennes-Lens
21:45
28 Eylül
Pisa-Fiorentina
0-0
28 Eylül
FC Groningen-Feyenoord
0-1
28 Eylül
FC Utrecht-SC Heerenveen
2-2
28 Eylül
Telstar-Go Ahead Eagles
3-275'
28 Eylül
Cercle Brugge-Gent
2-4
28 Eylül
Sporting Charleroi-KV Mechelen
19:30
28 Eylül
Roma-Verona
2-0
28 Eylül
Sassuolo-Udinese
3-1
28 Eylül
Rizespor-Kasımpaşa
1-2
28 Eylül
Real Betis-Osasuna
22:00
28 Eylül
Barcelona-Real Sociedad
19:30
28 Eylül
Elche-Celta Vigo
2-1
28 Eylül
Rayo Vallecano-Sevilla
0-1
28 Eylül
Newcastle-Arsenal
1-045'
28 Eylül
Aston Villa-Fulham
3-1
28 Eylül
Union Berlin-Hamburger SV
20:30
28 Eylül
FC Köln-VfB Stuttgart
1-145'
28 Eylül
Freiburg-Hoffenheim
1-1
28 Eylül
Serik Belediyespor-Erzurumspor
0-016'
28 Eylül
Hatayspor-Bandırmaspor
0-016'
28 Eylül
Manisa FK-Bodrum FK
0-4
28 Eylül
İstanbulspor-Boluspor
1-1
28 Eylül
Kayserispor-Gençlerbirliği
20:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Roma'da Gasperini farkı!

İtalya Serie A'da Roma, sahasında Hellas Verona'yı 2-0 mağlup etti. Başkent temsilcisi, bu sezon göreve başlayan teknik direktörü Gian Piero Gasperini ile ligde 4. galibiyetini elde etti.

28 Eylül 2025 17:57
Fotoğraf: Imago
Roma'da Gasperini farkı!
İtalya Serie A 5. haftasında Roma, sahasında Hellas Verona ile karşı karşıya geldi. Roma, Olimpico'daki maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 7. dakikada Artem Dovbyk ve 79. dakikada Matias Soule attı.

Roma'da Zeki Çelik, mücadelede 90 dakika forma giydi ve takımının attığı ilk golde asisti yapan isim oldu.


Ev sahibi ekip Roma, bu sezon göreve başlayan teknik direktörü Gian Piero Gasperini ile 5 maçta 4. galibiyetinie elde etti.

Bu sonucun ardından Roma, 12 puana yükseldi. Hellas Verona, 3 puanda kaldı.

Roma, gelecek hafta Fiorentina deplasmanına gidecek. Hellas Verona, sahasında Sassuolo ile karşılaşacak.

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
3 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
4 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
5 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
6 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
7 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
8 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
9 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
10 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
