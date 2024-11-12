Rodri'den Haaland'a büyük övgü

Manchester City forması giyen Rodri, takım arkadaşı Erling Haaland için, "Cristiano Ronaldo ve Messi'nin başarılarına yaklaşabilecek tek futbolcunun Haaland olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Rodri'den Haaland'a büyük övgü
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12 Kasım 2024 18:30
Son güncelleme 12 Kasım 2024 18:31
Manchester City'nin orta saha oyuncusu Rodri, takım arkadaşı Erling Haaland için övgü dolu ifadeler kullandı.

İspanyol orta saha oyuncusu, "Rakamlara göre dünyanın en üretken futbolcusu Haaland. Ayrıca çok genç, bu durumun uzun yıllar devam edeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Haaland'ın Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi seviyesine çıkabileceğini söyleyen Rodri, "Cristiano Ronaldo ve Messi'nin başarılarına yaklaşabilecek tek futbolcunun Haaland olduğunu düşünüyorum." dedi.

Manchester City'de bu sezon 16 maçta sahaya çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 15 kez gol sevinci yaşadı.

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