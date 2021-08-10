Robinson'dan Tanganga için Galatasaray yorumu

Tottenham'ın eski kalecisi kaleci Paul Robinson, kulübünün Japhet Tanganga'yı olası Galatasaray'a verme durumuyla ilgili yorumlarını aktardı.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Robinson'dan Tanganga için Galatasaray yorumu
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10 Ağustos 2021 10:04
Tottenham'ın eski futbolculardan Paul Robinson, Japhet Tanganga'nın Galatasaray'a olası kiralık transferi hakkında açıklamada bulundu.

Tanganga'nın as takıma yükselmesi için doğru yaşta ve yetenekte olduğunu söyleyen Robinson, "Onu kiralık göndermek neye yarayacak çok emin değilim. Eğer takım planlarında yoksa tamamen gönderilebilir. Tanganga bir Tottenham oyuncusu olacaksa şu anda tam olarak o noktada." diye konuştu.

"GALATASARAY ÜST DÜZEY TRANSFER AMA..."

Robinson, "Galatasaray'a transfer olursa önemli, düzenli oynaması için bir şans ama bunun Tottenham'a faydası olacağını düşünmüyorum. Ben Tanganga'nın büyük hayranıyım. Harika bir oyuncu ve Tottenham'ın onu kiralık göndermesini anlamakta güçlük çekiyorum. Eğer iyiyse kalmalı" değerlendirmesini yaptı.


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