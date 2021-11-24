Roberto Mancini'den Manchester United'a ret

Manchester United'ın teknik direktörlük için Roberto Mancini ile temasa geçtiği ancak İtalyan teknik adamın teklifi reddettiği ifade edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Roberto Mancini'den Manchester United'a ret
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24 Kasım 2021 15:55
Ole Gunnar Solskjaer'in gönderilmesinin ardından yeni teknik adam arayan Manchester United'ın Roberto Mancini ile temasa geçtiği belirtildi.

DÜNYA KUPASI İÇİN REDDETTİ

Bild'de yer alan habere göre; İngiliz ekibinin, Mancini ile temas kurduğu ancak İtalyan teknik adamın bu teklifi reddettiği kaydedildi.

Haberde, Mancini'nin bu teklifi reddetme nedeni olarak, İtalya Milli Takımı'nı Dünya Kupası'na götürmek zorunda olduğunu söylediği ifade edildi.

EURO 2020'DE ZAFER YAŞADI

Mayıs 2018'den bu yana İtalya Milli Takımı'nda görev yapan 56 yaşındaki Mancini, takımı ile EURO 2020'de zafere ulaşma başarısı gösterdi.


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