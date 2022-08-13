Rizespor, üstünlüğü koruyamadı: 1-1

Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında Çaykur Rizespor ile Keçiörengücü 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Rizespor, üstünlüğü koruyamadı: 1-1
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13 Ağustos 2022 21:12
Spor Toto 1. Lig'in ilk hafta mücadelesinde Bülent Korkmaz'ın ekibi Çaykur Rizespor ile Taner Taşkın'ın çalıştırdığı Keçiörengücü karşı karşıya geldi.

Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlik ile sona ererken ev sahibi Rizespor'un golü 49. dakikada Enriko Papa'dan, Keçiörengücü'nün golü ise 71'de Rashad Muhammed'in ayağından geldi.

Bu sonuçla beraber iki takım da sezona 1 puanla başlamış oldu. Ligin bir sonraki haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Denizlispor ile karşılaşırken, Keçiörengücü evinde Bodrumspor'u ağırlayacak.

 

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