Rizespor, üstünlüğü koruyamadı: 1-1

Spor Toto 1. Lig'in ilk hafta mücadelesinde Bülent Korkmaz'ın ekibi Çaykur Rizespor ile Taner Taşkın'ın çalıştırdığı Keçiörengücü karşı karşıya geldi.



Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlik ile sona ererken ev sahibi Rizespor'un golü 49. dakikada Enriko Papa'dan, Keçiörengücü'nün golü ise 71'de Rashad Muhammed'in ayağından geldi.



Bu sonuçla beraber iki takım da sezona 1 puanla başlamış oldu. Ligin bir sonraki haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Denizlispor ile karşılaşırken, Keçiörengücü evinde Bodrumspor'u ağırlayacak.









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