Süper Lig'in 14. haftasında Rizespor, sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'ndaki maçı ev sahibi ekip 3-0'lık skorla kazandı.



Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 41. dakikada Emrecan Bulut ile 71 ve 81. dakikalarda Ali Sowe attı.



Kayserispor'da Stephane Bahoken, 75'te kırmızı kart görmesinin ardından takımını 10 kişi bıraktı.



Bu sonucun ardından Rizespor, ligde arka arkaya üçüncü galibiyetini aldı ve puanını 19'a yükseltti. Kayserispor, 12 puanda kaldı.



Rizespor, ligin bir sonraki haftasında Gaziantep FK deplasmanına gidecek. Kayserispor, sahasında Alanyaspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



4. dakikada Varesanovic'in sağ kanattan ceza sahasına ortasında Sowe'un kafa vuruşunda, topu kaleci Onurcan Piri uzaklaştırdı.



20. dakikada Morte'nin ceza sahasına yerden gönderdiği topla buluşan Bourabia'nın şutunda, meşin yuvarlak sağ kanattan dışarı çıktı.



32. dakikada Ghezzal'n sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortada Emrecan Bulut'un kafa vuruşunda, top kale direğinin solundan dışarı gitti.



41. dakikada Çaykur Rizespor 1-0 öne geçti. Emrecan Bulut'un sol kanattan kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu: 1-0



Maçın ilk yarısı Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



71. dakikada Çaykur Rizepor farkı 2'ye çıkardı. Muhammet Taha Şahin'in sağ kanattan ceza sahasına ortasında Sowe'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0



75. dakikada Bahoken rakibi Papanikolaou'ya yaptığı faulün ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Teknik sorumlu Sinan Kaloğlu da bu kararın ardından yaptığı itirazlar üzerine kırmızı kart gördü.



81. dakikada Çaykur Rizespor farkı 3'e çıkardı. Muhammet Taha Şahin'in sağ taraftan ceza sahasına yerden gönderdiği pasında topla buluşan Sowe'un vuruşunda, top ağlarla buluştu: 3-0



Çaykur Rizespor karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.



Stat: Çaykur Didi



Hakemler: Emre Kargın, Hüseyin Aylak, Ogün Kamacı



Çaykur Rizespor: Grbic, Mocsi, Alikulov, Mithat Pala, (Dk. 87 Eray Korkmaz) Muhammet Taha Şahin, Papanikolaou, Olawoyin, Ghezzal (Dk. 84 Benhur Keser), Varesanovic (Dk. 69 Buljubasic), Emrecan Bulut (Dk. 84 Zeqiri), Sowe (Dk. 84 Jurecka)



Bellona Kayserispor: Onurcan Piri, Attamah, Kolovetsios, Carole, Gökhan Sazdağı (Dk. 46 Mane), Hasan Ali Kaldırım, Bourabia (Dk. 46 Baran Ali Gezek), Kartal Kayra Yılmaz, Karimi (Dk. 70 Ackah), Morte (Dk. 70 Nazon), Bahoken



Goller: Dk. 41 Emrecan Bulut, Dk. 71 ve 81 Sowe (Çaykur Rizespor)



Kırmızı kart: Dk. 75 Bahoken (Bellona Kayserispor)



Sarı kartlar: Dk. 27 Morte, Dk. 72 Kartal Kayra Yılmaz (Bellona Kayserispor), Dk. 70 Papanikolaou, Dk. 72 Grbic, Dk. 79 Sowe, Dk. 83 Mithat Pala, (Çaykur Rizespor)



