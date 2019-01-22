Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor Portekiz ekibi Porto'dan Chidozie Collins Awaziem'i kiraladı.Çaykur Rizespor, Porto forması giyen 22 yaşındaki Nijeryalı stoper Chidozie Collins Awaziem ile kiralık olarak anlaşmaya vardı.Chidozie Collins Awaziem, bu sezon Porto fomrasını 5 maçta terletip 1 asist yapma başarısı göstermişti."Çaykur Rizespor'umuz Portekiz Primeira Liga takımı FC Porto'da forma giyen Nijeryalı defans oyuncusu Chidozie Collins Awaziem ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı.Chidozie Collins Awaziem kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz.ÇAYKUR RİZESPOR KULÜBÜ"