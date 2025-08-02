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Rizespor, Modibo Sagnan'ı transfer etti

Çaykur Rizespor, Montpellier'den Malili stoper Modibo Sagnan'ı satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı. Deneyimli oyuncu geçen sezon Fransa Ligi'nde 27 maça çıktı.

calendar 02 Ağustos 2025 22:29 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2025 22:30
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Rizespor, Modibo Sagnan'ı transfer etti
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Malili savunma oyuncusu Modibo Sagnan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fransa Ligi ekiplerinden Montpellier ile anlaşmaya varılmasının ardından Türkiye'ye gelen deneyimli savunma oyuncusu Sagnan, Acıbadem Fulya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Fransız kulübüyle tamamlanan protokollerin ardından 26 yaşındaki Sagnan, satın alma opsiyonu ile 1 yıllık kiralık sözleşmeyi imzaladı.

Sagnan, geçen sezon Fransa Ligi'nde Montpellier ile 27 maçta forma giydi.

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