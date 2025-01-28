Çaykur Rizespor, oyuncusu Seyfettin Anıl Yaşar'ı Esenler Erokspor'a kiraladı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Seyfettin Anıl Yaşar'ın sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda Trendyol 1.Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'la anlaşma sağlanmıştır. Futbolcumuz resmi imzanın atılması için İstanbul'a gitmiştir. Yeni mücadelesinde Seyfettin Anıl Yaşar'a sağlıklı ve başarılı bir sezon diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Rizespor'da Seyfettin Anıl Yaşar, Esenler Erokspor'a kiralandı
Çaykur Rizesporlu Seyfettin Anıl Yaşar, Esenler Erokspor'a kiralandı.
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28 Ocak 2025 15:55
Çaykur Rizespor, oyuncusu Seyfettin Anıl Yaşar'ı Esenler Erokspor'a kiraladı.
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