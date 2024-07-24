Rizespor'da Hugo için geri sayım!

Çaykur Rizespor, transferde bombaları patlatacak. Harcama limitinde ilk 5'teki Karadeniz ekibi, teknik direktör İlhan Palut'un raporu doğrultusunda savunmaya takviye için rotasını Brezilya'ya çevirdi.



Rizespor, daha önce Trabzonspor forması giymiş olan Vitor Hugo'yu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Palut, 33 yaşındaki tecrübeli stoperin alınmasını çok istiyor ve bu transferin gerçekleşmesi için büyük çaba harcıyor



PANA'DA KİRALIKTI



Geçen sezonun ikinci yarısını Yunanistan ekibi Panathinaikos'ta kiralık geçiren Hugo, 10 maçta oynadı. Defansif anlamda takımına önemli katkılar sağlayan sambacı, kulübü Bahia ile 2026'ya kadar kontratı olmasına rağmen, Karadeniz ekibinin teklifini kabul etti.



Bahia'yla pazarlıkları yoğun bir şekilde sürdüren yönetim, büyük bir mesafe kat etti ve imza için gün sayıyor. Rizespor, Hugo transferini tamamlayarak yeni sezona güçlü bir şekilde başlamayı hedefliyor.





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