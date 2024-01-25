Rizespor attı, VAR'dan döndü!

Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile Trabzonspor maçının ilk yarısında atılan bir gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Rizespor'da Emirhan Topçu, 45. dakikada topu ağlara gönderdi.
VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyon başlangıcında ofsayt olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi. Bu karara Rizesporlular tepki gösterdi.
Rizespor'da Emirhan Topçu, 45. dakikada topu ağlara gönderdi.
VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyon başlangıcında ofsayt olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi. Bu karara Rizesporlular tepki gösterdi.