Rizespor attı, VAR'dan döndü!

Rizespor'un, Trabzonspor karşısında bulduğu bir gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Haber; Sporx.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Rizespor attı, VAR'dan döndü!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ocak 2024 20:49
Son güncelleme 25 Ocak 2024 21:18
Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile Trabzonspor maçının ilk yarısında atılan bir gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Rizespor'da Emirhan Topçu, 45. dakikada topu ağlara gönderdi.

VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyon başlangıcında ofsayt olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi. Bu karara Rizesporlular tepki gösterdi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery