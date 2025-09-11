Rize Belediyespor - Ankara Hentbol maçı tatil edildi!

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 3. haftasındaki Rize Belediyespor - Ankara Hentbol maçı, Ankara temsilcisinin sahaya çıkmaması sebebiyle tatil edildi. Son kararı Türkiye Hentbol Federasyonu verecek.

Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'in 3. haftasındaki Rize Belediyespor-Ankara Hentbol maçı tatil edildi.

Yenişehir Spor Salonu'nda 14.00'da başlaması gereken maça Ankara Hentbol takımı çıkmadı. Oyuncuları bir süre bekleyen hakem heyeti, karşılaşmayı tatil etti.

Müsabakayla ilgili kararı Türkiye Hentbol Federasyonu verecek.

 
 
