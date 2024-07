Rıza Kayaalp, rahatsızlığı nedeniyle kullandığı ilacın "güç" katkısının bulunmadığını ve kendisinin vicdanen rahat olduğunu belirterek, "İlacı tedavi amaçlı aldık ama uluslararası platformda bunu anlatmak zor. Bu konuda devletimin yanımda olmasını çok istiyorum." dedi.



Dünya Dopingle Mücadele Ajansının yasaklılar listesindeki bir maddenin vücudunda rastlanması sonucu güreş faaliyetlerine katılması geçici yasaklanan Rıza Kayaalp, yaşadığı sürece ilişkin açıklamalarda bulundu.



Ankara Büyükşehir Belediyesinin olimpiyatlara gidecek ASKİ Spor Kulübü sporcuları için düzenlediği etkinliğe katılan Rıza, 25 yıllık güreş hayatında Türkiye'ye çok sayıda madalya kazandırdığının altını çizdi.



Kariyeri boyunca elde ettiği başarıların ardından yüzlerce doping testine girdiğini ve numunelerinin hep temiz çıktığını vurgulayan milli güreşçi, şöyle devam etti:



"Allah'a şükür hiçbir sıkıntım olmadı. Sadece iki senedir kulakta yaşadığım ve özellikle olimpiyat stresinden artan çınlama, antrenmanlarda baş dönmesi ve baş ağrısı da yapıyordu. Doktoruma danışarak Vastarel diye bir ilaç kullandım. Kamp doktorlarım, arkadaşlarım, ailem, komşularım bile bir şeyi sormadan kullanmadığımı bilir. Hayatım boyunca bilmediğim hiçbir ilacı kullanmadım. Bunu da yine doktoruma sorarak kullandım. Onun da boşluğuna mı geldi, bana mı güvendi bilmiyorum. Bu ilacı kulağımdaki çınlamadan dolayı kullanmaya başladım. İçinde yasaklı bir etken madde olduğunu bilmiyordum. Biraz kullandıktan sonra yan etkisinden dolayı bıraktım."



Söz konusu ilacı kullandıktan bir hafta sonra numune verdiğini anlatan Rıza, "Yılda neredeyse 8-9 kez doping numunesi veren insanım. İçinde öyle bir maddenin olduğunu zaten bilmiyordum. Bir ay sonra sonuç açıklanınca şok geçirdim. O şoku atlatamıyorum. Çünkü hiç beklemediğim bir şey. Hayatım boyunca dikkat ettiğim, korktuğum başıma geldi. Allah'a şükürler olsun vicdan olarak çok rahatım. Ancak uluslararası boyutta devletimin desteği olmadan işim zor diyebilirim. İlacı tedavi amaçlı aldık ama uluslararası platformda bunu anlatmak zor. Bu konuda devletimin yanımda olmasını çok istiyorum." ifadelerini kullandı.



Rıza Kayaalp, yaşananlardan dolayı çok üzgün olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:



"2-3 haftadır o kadar üzgünüm ki. Finalde kaybettiğimde bile bu kadar üzüldüğümü bilmiyorum. Bunun üzüntüsü daha çokmuş. Daha kötüsü başına gelince, eskiyi aratır oluyor. 25 yıldır tertemiz bir kariyerim var. Burada yasaklı madde derken, Vastarel isimli ilacın içindeki etken maddenin bana güç, kuvvet katkısı yok. Allah'a şükür benim vicdanım rahat. Vicdani yönden hiçbir sıkıntım yok. Çünkü yıllarca savunduğum şey temiz spor. Bütün madalyaların sonunda bir sürü numune verdim, her şeyim tertemiz. Bu böyle başıma gelecekmiş. Zaten son şampiyonamdı. Bizim için olimpiyattan sonra da artık bırakma zamanı geliyordu. İnsan son döneminde isteyerek böyle bir hata yapmaz. 25 yıldır ülkeme birçok madalya kazandırdım. Devletimizin yanımda olmasını çok istiyorum."



ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan ise milli güreşçinin her zaman yanında olduklarını belirterek "Rıza kulübümüzün, ailemizin bir parçası. Kendisi ev sahibi, kulübümüzün kapıları her zaman açık. Onu bir yere göndermeyiz. Elimizden gelen hukuki mücadeleyi yaptık." diye konuştu.



Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın Paris 2024 kadrosundan çıkarılan Rıza Kayaalp'in yerine 130 kiloda Türkiye'yi Hamza Bakır temsil edecek.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU