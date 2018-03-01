Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş'a çift forvet sürprizi

Teknik direktör Rıza Çalımbay, Burak Yılmaz'ın yokluğunda Beşiktaş'a karşı çift forvet oynamayı düşünüyor.İdmanda çift forvet denemesi yapan Çalımbay'ın Rodallega'nın yanına N'Doye'u yerleştirmesi dikkat çekti.Rodallega ve N'Doye ile çift kale idman maçı öncesi özel bir görüşme yapan Çalımbay, Kolombiyalı golcüsü Rodallega'ya "Beşiktaş maçında forvetim sensin. Sana bu maçta çok büyük görevler düşecek, goller atmanı istiyorum, çok iyi hazırlan" şeklinde konuşma yaptı.Çalımbay ayrıca N'Doye'a da "Rodallega'nın sağında kanat forvet olarak görev yapacaksın, ikinizden de çok verimli olmanızı istiyorum. Rakibimiz Beşiktaş iyi bir takım. Goller atıp bu maçı kazanmamız gerekiyor. İkinize de çok güveniyorum" dedi.