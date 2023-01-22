Rıza Çalımbay'dan Uğur Çiftçi açıklaması!

Rıza Çalımbay, Galatasaray'ın gündeminde yer alan Uğur Çiftçi ile ilgili konuştu.



"UĞUR'U GALATASARAY'A VERMEYECEĞİZ"



Galatasaray'ın talip olduğu Uğur Çiftçi'nin transferine şimdilik sıcak bakmadıklarını belirten Rıza Çalımbay, "Şu anda Uğur'u Galatasaray'a vermeyeceğiz. Sol bek alındığı takdirde belki önü açılabilir" dedi.



Deplasmanda aldıkları galibiyetin önemine dikkat çeken Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Bizim 3 puana çok ihtiyacımız vardı. Avrupa'da gayet iyi gidiyorduk burada da Türkiye Kupası hedefimiz vardı. Lig ve Avrupa maçlarını oynarken bayağı sıkıntı yaşadık. 2 günde bir maç oynamak bizi sıkıntıya soktu. Buraya gelirken deplasmanda hedefimiz galibiyetti. Maçın başından sonuna kadar rakibi zorladık. Kaçırdıklarımızı atabilsek sıkıntı yaşamayacaktık. İkinci yarı rakibimiz baskı kurdu ve yaptığımız değişiklikler ile bunu savuşturduk. Deplasman galibiyeti çok önemli. Eksiklerimiz var, almamız gereken oyuncular var. Gerekli transferleri yaparsak Avrupa, lig ve Türkiye Kupası'nda iyi yerlere geleceğiz" ifadelerini kullandı.



"TEKNİK DİREKTÖRLER AYRILIRKEN GÜZEL AYRILMALI"



Rıza Çalımbay, maçta Erol Bulut'u yönelik istifa sloganlarına değinerek, futbolda başarısızlığın faturasının teknik direktörlerine kesilmemesi gerektiğini söyledi. Ayrılıkların olabileceğini ve bu ayrılıkların iyi şekilde olması gerektiğini dile getiren Çalımbay, şu ifadeleri kullandı:



"Bugünkü protesto sadece Erol Hoca için değil, tüm teknik direktörler için oluyor. Her zaman takım iyi gitmeyebilir. Erol Hoca, nasıl buraya gülerek ve iyi şekilde anlaşarak geldiyse, ayrılırken de güzel şekilde ayrılık olması gerekiyor. Kimse kötü olsun diye sahaya çıkmaz, böyle düşünmez. Herkes gayret gösterir. Erol Bulut ve ben de futbolcuydum ama böyle bir şey ki sahaya çıkınca bazı şeyler sizin değil futbolcuların elinde. En küçük bir şey olunca mesela penaltı kaçsa, futbolcu hata yapsa fatura hocaya kesiliyor. Teknik direktörlere böyle davranılmaması gerekiyor. Ayrılık olacaksa güzel şekilde taraftar ve yönetim ile anlaşarak bırakılması gerekiyor. Bu tür sloganlar iyi şeyler değil, saha içindeki futbolcuların bile morali bozulur vereceği şeyi veremez. Erol Bulut benim öğrencimdi severim. Çok kaliteli insandır. İyi şekilde ayrılmak gerekiyor, ayrılık olacaksa. İnşallah ayrılmaz. Kötü günlerde yaşadıklarımız oluyor bunlar oyuncu ve yöneticilerle çözülür. Her şeyi teknik direktöre yüklemesinler. Eskiden bir antrenör bir de kaleci antrenörü yönetiyordu takımı. Şimdi her antrenörün 7-8 yardımcısı var. Hepsi bütünleşiyorlar ve güzel karar alıp maça çıkıyorlar. Kimse kötü sonuç için sahaya çıkmaz. Ben genel olarak söylüyorum bunları ayrılık olacaksa hocanın geldiği gibi gitmesi gerekiyor, saygı gösterilmesi gerekiyor."





