Rio Ferdinand: 'Hemen Osimhen'i alın'

Manchester United'da kötü gidişat son bulmuyor. Ruben Amorim'in ekibi son olarak sahasında Crystal Palace'a 2-0'lık skorla mağlup oldu.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Manchester United'ın efsane isimlerinden Rio Ferdinand, YouTube programında karşılaşmayı değerlendirdi.
"HEMEN OSIMHEN'İ ALIN"
Bir taraftarın Manchester United'ın klasik bir 9 numaraya ihtiyacı olmasının ardından yorumda bulunan Ferdinand, "Size yüzde yüz, tamamen katılıyorum. Manchester United'ın klasik bir 9 numaraya ihtiyacı var. Ben Victor Osimhen'i alırdım. Victor Osimhen'i kiralayın! Eğer mümkün olsaydı Osimhem'i alırdım." ifadelerini kullandı.
Osimhen için daha önce de Manchester United iddiaları gündeme gelmiş ve Nijeryalı santrfor sezonu Galatasaray'da kiralamak istediğini söylemişti.
Galatasaray'da bu sezon 21 maçta süre bulan 26 yaşındaki Osimhen, 17 gol attı ve 5 asist yaptı.
Manchester United'ın efsane isimlerinden Rio Ferdinand, YouTube programında karşılaşmayı değerlendirdi.
"HEMEN OSIMHEN'İ ALIN"
Bir taraftarın Manchester United'ın klasik bir 9 numaraya ihtiyacı olmasının ardından yorumda bulunan Ferdinand, "Size yüzde yüz, tamamen katılıyorum. Manchester United'ın klasik bir 9 numaraya ihtiyacı var. Ben Victor Osimhen'i alırdım. Victor Osimhen'i kiralayın! Eğer mümkün olsaydı Osimhem'i alırdım." ifadelerini kullandı.
Osimhen için daha önce de Manchester United iddiaları gündeme gelmiş ve Nijeryalı santrfor sezonu Galatasaray'da kiralamak istediğini söylemişti.
Galatasaray'da bu sezon 21 maçta süre bulan 26 yaşındaki Osimhen, 17 gol attı ve 5 asist yaptı.