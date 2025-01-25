Riechedly Bazoer'den Osimhen'e: 'Kalitesini biliyorum'

Konyaspor'un 28 yaşındaki stoperi Riechedly Bazoer ve Senegalli oyuncu Alassane Ndao, Galatasaray ile oynadıkları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Mücadeleyi değerlendiren Bazoer, "Hocamızın talimatları doğrultusunda oynadık. İlk yarıda pozisyonlarımız var. Galatasaray gibi kaliteli bir takıma karşı burada oynamak zor. Daha iyi olabilirdi. Kendimize bakacağız. Sonraki maçlarımıza odaklanacağız." dedi.



Son olarak Osimhen hakında konuşan savunmacı, "İlk devrede pozisyonlarımız var. Galatasaray ciddi kaliteye sahip bir takım. Osimhen, Süper Lig'in en iyi hücumcularından bir tanesi. Bunlara karşı savaşmak, düello içerisinde olmak zor. Kazanan maalesef o oldu. Daha önce oynamıştık. Kalitesini biliyorum." ifadelerini kullandı.



Karşılaşmayı değerlendiren Ndao ise "İlk 45 dakikada buldukları penaltı golüyle maçı kaybettik. İyi oynadık, iyi defans yaptık ama bir türlü skoru bulamadık ve maçtan mağlubiyetle ayrıldık." dedi.



