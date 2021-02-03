Rıdvan Dilmen: 'Atiba ve Josef çok yorgun'

Beşiktaş'ın Antalyaspor karşısında 1-0 geride tamamladığı ilk yarıyı Rıdvan Dilmen, Tolga Zengin ve Metin Tekin değerlendirdi.



RIDVAN DİLMEN

Beşiktaş aslında kötü başlamadı. Tarzında değişiklik yok, sadece oyuncular değişik. Antalyaspor'u dikkatli izliyorum. Ersun Yanal hücum oynatan bir teknik adam ama bu tip maçlarda genelde kendi sahasında bekliyorlar. Takımını da inanılmaz bir kontratak takımı haline getirmiş. Tek yumrukta işi bitirmek istiyorlar. Belki de kalitesi bu. Ljajic ve Larin önde basamıyor. Atiba çok yorgun. Yorgunluktan golde geriye gelemedi. Josef de yorgun. Antalyaspor aynı şekil oynayacaktır. Veysel çok büyük ihtimalle atılır.



Antalyaspor, Donk-Onyekuru golünün tersini attı. Antalyaspor'un golünde Josef görüyor ama gidemiyor, vücut gitmiyor. Welinton ile ilgili sözleri duyar gibiyim ama golde hatası yok. 90 metrede gol yediler. 5 pasta gol oldu. Antalyaspor, Trabzonspor maçında 90+6'da golü yedi ama böyle oynarlarsa, Beşiktaş 90+6'yı beklemez, golü atar.



TOLGA ZENGİN



Beşiktaş topu yavaş dolaştırdı, öndeki hareketlilik azdı. Antalyaspor da defansta 6'lı savunma hattı kurdu. Defansif olarak kalabalık olsa da, uygulayan takıma dezavantajları da var, bir pozisyonda Naldo ofsaytı da bozdu. Beşiktaş baskılı olduğunda, önde erken topu kapabiliyordu. Bu maçta Antalyaspor daha rahat çıkıyor. Beşiktaş dönen topları kapamıyor. Josef ve Atiba'nın oyunu çok önemli.



METİN TEKİN



Sergen Yalçın bu maçları çok oynadı, çözüm bulmak zorunda. İlk yarıda çözüm bulamadı. Tempo, pas ritmi, adam eksiltme olmazsa, o sadede topa sahip olmak olarak kalıyor, üretkenlik olmuyor. Antalyaspor aynı oyunu oynayacak, Beşiktaş ne yapacak? Oyunu değiştirmesi gereken Beşiktaş. Çözümü göreceğiz. Bire birde N'Koudou etkili ama Antalya çok bire birde yakalanmadı. Koşu ile yapamadığınızı, teknik kalite ile yapabilirsiniz.