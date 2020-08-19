Ricardo Rodriguez'in yeni adresi belli oldu

Torino, Milan oyuncusu 27 yaşındaki Ricardo Rodriguez'i transfer ettiğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; torinofc.it/
Ricardo Rodriguez'in yeni adresi belli oldu
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19 Ağustos 2020 17:54
Daha önce de transfer dönemlerinde adı sık sık Fenerbahçe ile anılan Ricardo Rodriguez'in yeni adresi belli oldu. Sol bek oyuncusu, Torino kulübüne transfer oldu.

27 yaşındaki oyuncu, Milan'dan bir başka İtalyan takımı Torino'ya transfer olurken 4 senelik sözleşmeye imza attı.

İsviçreli oyuncu daha önce Zürich, Wolfsburg be PSV Eindhoven gibi takımlarda da forma giydi.

Ricardo Rodriguez, geçtiğimiz sezonun ilk yarısında Milan'da, ikinci yarısında ise PSV Eindhoven'de forma giydi. İsviçreli, 2019/2020'de 11 maça çıktı.

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