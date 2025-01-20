Rey Manaj: 'Sahada icraat yok'

Süper Lig'in 20. haftasında Sivasspor, deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 mağlup oldu.



Sivasspor'un golcüsü Rey Manaj, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.



"SAHADA İCRAAT YOK"



Sahada daha iyi olmaları gerektiğini söyleyen Arnavut golcü, "Öz eleştiri yapmalıyız. Maçtan önce çok konuşuyoruz ama sahada icraat yok. Her oyuncu kendisini geliştirmeye çalışıyor ama sahada daha iyi olmalıyız." ifadelerini kullandı.