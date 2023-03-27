RESMİ: Tottenham'da Conte dönemi sona erdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur'da Antonio Conte dönemi sona erdi.



Kulüpten yapılan açıklamada; "Teknik direktörümüz Antonio Conte ile yollarımızı karşılıklı olarak ayırdığımızı duyurmak isteriz. Antonio'ya, bugüne kadar kulübe yaptığı katkılar için teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.



Antonio Conte'nin yerine sezon sonuna kadar Cristian Stellini'nin teknik direktörlük görevini üstleneceği açıklanırken, Stellini'nin yardımclığını Ryan Mason'ın yapacağı ifade edildi.



Geçtiğimiz sezonun ortasında Tottenham Hotspur'un başına geçen Conte, İngiliz ekibinin başında çıktığı 76 resmi maçta 41 galibiyet 12 beraberlik ve 23 mağlubiyet alarak 1.78 puan ortalaması yakalamıştı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ