Philadelphia 76ers, Reggie Jackson ve gelecekteki bir birinci tur draft hakkını Washington Wizards'a göndererek karşılığında Jared Butler ve dört ikinci tur draft hakkı aldı.



The Stein Line'dan Marc Stein, Sixers'ın 2026 yılında LA Clippers, Oklahoma City Thunder ve Houston Rockets'tan gelen en düşük değerdeki birinci tur draft hakkını Wizards'a vereceğini belirtti.



Wizards'ın ise, 2027, 2028 ve 2030 yıllarında olmak üzere toplam dört ikinci tur draft hakkını Philadelphia'ya yolladığı kaydedildi.



Bu sezon 31 maçta forma giyen Reggie Jackson, 12.4 dakikalık süre ortalamasıyla 4.4 sayı, 1.4 ribaund ve 1.5 asist üretti. Jared Butler ise 32 maçta 6.9 sayı, 1.3 ribaund ve 2.6 asist ortalamalarıyla oynadı.



