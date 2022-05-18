Red Bull Half Court'ta ilk durak Mersin

Sokak kültürü ile basketbolu buluşturan Red Bull Half Court 3x3 basketbol turnuvası amatör basketbolcuların hünerlerini özgürce sergilemesi için geri döndü.



Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, Samsung Galaxy ve Ford'un iş birlikleriyle dünyanın en iyi amatör sokak basketbolcularının mücadele edeceği dev turnuvanın Türkiye ayağında ilk eleme heyecanı 21 Mayıs Cumartesi günü Mersin'de yaşanacak.



Samsung Galaxy ve Fordu'un iş birlikleriyle gerçekleşecek, Türkiye'nin ve dünyanın en büyük sokak basketbol turnuvalarından biri olan Red Bull Half Court 3x3 basketbol turnuvası heyecanı tüm ülkeyi saracak. ABD'de doğan ve tüm dünyaya yayılan yarı sahada 3'er kişilik iki takımın oynadığı Red Bull Half Court basketbol turnuvasına katılacak sporcular rakiplerini eleyerek, zirveye çıkmaya çalışacak. Senelerdir Türkiye'de sokak basketbolu heyecanını doruğa çıkaran Red Bull Half Court'ta finale uzanmak isteyen takımlar 21 Mayıs Cumartesi günü Mersin'deki ilk elemeyi geçmeye çalışacak.



- Şampiyonlar İstanbul'da kupalarına uzanacak



2021 yılında düzenlenen Türkiye finaliyle İzmir'i etkisi altına alan Red Bull Half Court'ta erkek takımları Mersin elemesinin ardından 28 Mayıs'ta İzmir'de ve 4 Haziran'da İstanbul'da yapılacak elemelerde yeteneklerini sergileyecek. Elemeleri başarılı şekilde geçen takımlar, 5 Haziran Pazar günü Türkiye Şampiyonu olmak için sahaya çıkacak.



- Kadınlar kategorisinde eleme İstanbul'da



Red Bull Half Court'ta kadın sokak basketbolcuları ise 5 Haziran Pazar günü İstanbul'da yapılacak elemede hünerlerini sergileyecek. Bu elemede rakiplerini geçen kadın basketbolcular 2022 Red Bull Half Court kupasına uzanmak için finale çıkacak. Red Bull Half Court basketbol turnuvasında Türkiye şampiyonunun belli olacağı final sahası Cins ve Mert Türgen tarafından tasarlanacak. Ünlü tasarımcıların ilham verdiği çizim, final öncesinde kupanın kaldırılacağı sahaya uygulanacak. Başvuru şartları ve katılım detaylarına redbull.com/halfcourt adresinden ulaşılabiliyor.



- Kazanmak için 21 sayıya ulaşan ilk takım olmak gerekiyor



Red Bull Half Court 3x3 basketbol turnuvasında takımlar, 3 ana ve 1 yedek oyuncudan oluşuyor. Maçlar, 10 dakika ya da 21 sayı üzerinden oynanıyor. 21 sayıya ilk ulaşan ya da 10 dakika sonunda skor avantajına sahip olan takım, maçı kazanıyor. Maç bitiminde iki takımın skorları eşitse, mücadele uzatmaya gidiyor. Uzatmada 2 sayı bulan takım, aynı zamanda maçı da kazanıyor. Dünyanın en iyi amatör sokak basketbolcularının mücadele edeceği Red Bull Half Court'un diğer 3x3 turnuvalarından büyük bir farkı var. O da turnuvaya katılan takımların sadece maçı kazanmaları değil, aynı zamanda turnuva sonunda toplamda en fazla sayıyı atan takım olmaya çalışması. Böylece bir takım en fazla sayıda maçı kazanmadan da üst tura çıkabiliyor.









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