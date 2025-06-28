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Red Bull Back Line Sokak Voleybolu Turnuvası'nın ilk ayağı Antalya'da düzenlendi

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde yapılan organizasyonda sporcular dört kişilik takımlar halinde mücadele etti.

calendar 28 Haziran 2025 18:36
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Red Bull Back Line Sokak Voleybolu Turnuvası'nın ilk ayağı Antalya'da düzenlendi
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Red Bull Back Line Sokak Voleybolu Turnuvası'nın Türkiye elemelerinin ilki, Antalya'da gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Beymen Club ve Tespo'nun partnerliğinde, Antalya Beach Park Varyant Meydanı Helikopter Pisti'nde düzenlenen etkinlikte, sporcular dört kişilik takımlar halinde mücadele etti.

Karma takımlarla oynanan turnuvada, her takımda en az bir kadın ve bir erkek sporcunun yer alması kuralı uygulandı.


Üç set üzerinden oynanan karşılaşmalarda, set kazanan takımın sahasının bir metre daraldığı özel kurallarla oynanan turnuva, katılımcılara farklı bir deneyim sundu.

Organizasyon sorumlusu Egemen Bilici, yaptığı konuşmada, Red Bull adına yürütülen projenin bu yıl üçüncü kez gerçekleştirildiğini söyledi.

Turnuvanın klasik voleyboldan farklı kurallarla oynandığına dikkati çeken Bilici, şunları kaydetti:

"Red Bull Back Line'da özel kurallar geçerli. Seti kazanan takımın sahası bir metre daralıyor. Ayrıca smaçla sayı alan takımlar iki puan kazanıyor. Maçlar karma cinsiyetli takımlarla oynanıyor ve sahada mutlaka bir kadın ve bir erkek sporcu yer alıyor. Red Bull ile voleybol sokağa indi. Umarım önümüzdeki yıllarda da devam edecek."

Turnuvanın ikinci ayağı 19 Temmuz'da İzmir'de, üçüncü ayağı ise 26 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenecek.

Final karşılaşması 27 Temmuz'da İstanbul'da gerçekleştirilecek.


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