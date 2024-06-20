Los Angeles Lakers guardı Austin Reaves, bir taraftara Detroit Pistons'a gitmek istemediğini net bir şekilde ifade etti.



Reaves, bulunduğu golf sahasında yer alan hevesli bir Pistons taraftarına, takıma katılmakla ilgilenmediğini şu diyalogta açıkça belirtti:



Taraftar: "Sana Pistons'ta ihtiyacımız var, Austin."



Reaves: "Detroit'e gitmem."



2023-24 sezonunu NBA'deki en kötü dereceyle (14-68) tamamlayan Pistons ekibi, geçtiğimiz sene uzun süreli kontrat yaptığı başantrenörü Monty Williams ile dün yollarını ayırmıştı.



Lakers'la kontratını uzun süreli uzattıktan sonra 15.9 sayı, 4.3 ribaund ve 5.5 asist ortalamalarıyla bireysel anlamda başarılı bir sezon geçiren Reaves, son iki sezondur takas görüşmelerinde takım tarafından korunan isimler arasındaydı.





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